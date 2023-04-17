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Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились

Сьогодні 16:54 301 0
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
#Андрій Павелко, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

УАФ наразі узгоджує умови співпраці з помічниками Сергія Реброва, які допомагатимуть йому у збірній Україні.

Про це заявив журналіст та коментатор Віктор Вацко.

"Маю інформацію із нашого футбольного капітолія, що Андрій Васильович (Павелко - прим.) ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились.

І заключний етап, наскільки я зрозумів - юридично-економічні нюанси контрактів іспанських помічників Реброва. Я думаю, що все це незабаром буде фіналізовано.

Наші футбольні очільники очікують, що 2-3 тижні і про все можна буде оголошувати вже офіційно, тобто все буде підписано.

Мова іде про два цикли - до Євро-2024 та до ЧС-2026", - сказав Вацко.

Раніше повідомлялось, що Ребров на 99% очолить збірну України.

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