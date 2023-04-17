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Матч Інгулець - Рух відбудеться без системи VAR

Матч відбудеться 19 квітня
Сьогодні 16:12 240 0
Матч Інгулець - Рух відбудеться без системи VAR
#Інгулець, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на перенесений матч 10-го туру УПЛ Інгулець - Рух.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

На матчі працюватиме наступна бригада арбітрів: Арбітр - Дмитро Кривушкін (Харків), асистенти арбітра - Семен Шлончак (Черкаси), Олександр Беркут (Суми), четвертий арбітр - Анатолій Абдула (Харків).

Матч відбудеться 19 квітня. Початок о 13:00.

Нагадаємо, що футбольний клуб Рух замовив систему VAR на принциповий матч проти Інгульця. УАФ та УПЛ погодили застосування цієї системи, однак футбольний клуб Інгулець із незрозумілих причин не підтримав таку ініціативу. То ж матч відбудеться без системи VAR.

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