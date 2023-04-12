Головне
Шахтар вирвав перемогу у Львова у 6 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 584
Реал Мадрид - Челсі: онлайн трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 15:43 850
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі
Сьогодні 10:00 1826
Манчестер Сіті розгромив Баварію в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1196
Бенфіка поступилася Інтеру в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 710
В ОАЕ розкрили деталі пропозиції Реброву від УАФ
Вчора 23:10 991
Прометей переграв Гамбург в 1/8 фіналу Єврокубка
Вчора 21:12 603
Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону
Вчора 20:25 1465
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу
Вчора 19:41 3348
Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком
Вчора 18:39 713
Прямі трансляції

Хавбек Шахтаря травмувався у матчі з Львовом

Футболіст невдало підвернув ногу
Сьогодні 16:10 212 0
Хавбек Шахтаря травмувався у матчі з Львовом
#Шахтар, #Дмитро Криськів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Львовом у межах перенесеного матчу 6-го туру УПЛ.

У матчі  ушкодження отримав півзахисник гостей Дмитро Криськів, який травмував ногу після зіткнення з суперником. Футболіст невдало підвернув ногу у боротьбі за м'яч із Максимом Грисьо. Криськіва забрали на ношах.

Криськів у нинішньому сезоні УПЛ забив 5 голів у 12-ти матчах.

Наразі Шахтар не може розраховувати на травмованих Мар'яна Шведа, Олександра Зубкова та Івана Петряка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони Циганков публічно підтримав одноклубника, який не віддав йому пас на порожні ворота Барселони 1804
Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону Зоц очолить жіночу збірну України з біатлону 1465
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 8877
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? 1508
Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі 1826
Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу Збірна України вперше за 14 років вийшла на жіночий чемпіонат світу 3348
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24054
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25008
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14040 6
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 205993
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1142
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54067