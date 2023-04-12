Хавбек Шахтаря травмувався у матчі з Львовом

Футболіст невдало підвернув ногу

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Львовом у межах перенесеного матчу 6-го туру УПЛ.

У матчі ушкодження отримав півзахисник гостей Дмитро Криськів, який травмував ногу після зіткнення з суперником. Футболіст невдало підвернув ногу у боротьбі за м'яч із Максимом Грисьо. Криськіва забрали на ношах.

Криськів у нинішньому сезоні УПЛ забив 5 голів у 12-ти матчах.

Наразі Шахтар не може розраховувати на травмованих Мар'яна Шведа, Олександра Зубкова та Івана Петряка.

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