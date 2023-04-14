Тухель став на захист Мане

Головний тренер Баварії Томас Тухель відреагував на конфлікт між Садіо Мане та Лероєм Сане.

Про це розповів сам німецький фахівець

"Я тут, щоб стати на захист Мане Я знаю його дуже давно і знаю тільки як абсолютного професіонала. Я також знаю його оточення.

Він ніколи ні в чому не був винен. Це суперечило кодексу поведінки, він визнав це і вибачився", - відзначив Тухель.