Тухель став на захист Мане

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Баварії Томас Тухель відреагував на конфлікт між Садіо Мане та Лероєм Сане.
Про це розповів сам німецький фахівець
"Я тут, щоб стати на захист Мане Я знаю його дуже давно і знаю тільки як абсолютного професіонала. Я також знаю його оточення.
Він ніколи ні в чому не був винен. Це суперечило кодексу поведінки, він визнав це і вибачився", - відзначив Тухель.
Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!