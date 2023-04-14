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Тухель став на захист Мане

Наставник Баварії став на захист сенегальця, заявивши, що Мане є великим професіоналом своєї справи.
Сьогодні 19:42 397 0
Тухель став на захист Мане
#Баварія, #Сане, #Томас Тухель, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Баварії Томас Тухель відреагував на конфлікт між Садіо Мане та Лероєм Сане.

Про це розповів сам німецький фахівець

"Я тут, щоб стати на захист Мане Я знаю його дуже давно і знаю тільки як абсолютного професіонала. Я також знаю його оточення.

Він ніколи ні в чому не був винен. Це суперечило кодексу поведінки, він визнав це і вибачився", - відзначив Тухель.

Нагадаємо, гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті.

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