Боелі провів годину в роздягальні Челсі після поразки Брайтону

Джерело - Чемпіон.
Два співвласники Челсі Тодд Боелі та Бехдад Егбалі відвідували роздягальню команди після поразки Брайтону (1:2) у 31-му турі АПЛ.
Про це повідомляє журналіст Мануель Санчес.
Вони провели в роздягальні майже годину.
Лондонці поступилися "чайкам", ведучи в рахунку. Гольовою передачею відзначився український вінгер Михайло Мудрик.
Casi una hora han estado dentro.— Manuel Sánchez (@ManuSanchezGom) April 15, 2023
Se marchan juntos Boehly, Wyss y Egbali. https://t.co/MUqDb0Qf9t pic.twitter.com/ke32MrWJr3