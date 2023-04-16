Боелі провів годину в роздягальні Челсі після поразки Брайтону

Вони провели в роздягальні майже годину

Джерело - Чемпіон.

Два співвласники Челсі Тодд Боелі та Бехдад Егбалі відвідували роздягальню команди після поразки Брайтону (1:2) у 31-му турі АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Мануель Санчес.

Вони провели в роздягальні майже годину.

Лондонці поступилися "чайкам", ведучи в рахунку. Гольовою передачею відзначився український вінгер Михайло Мудрик.