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Боелі провів годину в роздягальні Челсі після поразки Брайтону

Вони провели в роздягальні майже годину
Сьогодні 17:35 252 0
Боелі провів годину в роздягальні Челсі після поразки Брайтону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Челсі, #Тодд Боелі

Джерело - Чемпіон.

Два співвласники Челсі Тодд Боелі та Бехдад Егбалі відвідували роздягальню команди після поразки Брайтону (1:2) у 31-му турі АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Мануель Санчес.

Вони провели в роздягальні майже годину.

Лондонці поступилися "чайкам", ведучи в рахунку. Гольовою передачею відзначився український вінгер Михайло Мудрик.

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