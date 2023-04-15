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Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео

Це вже друга результативна дія українця в лондонському клубі
Сьогодні 17:58 Андрій Дунець 1376 0
Мудрик відзначився розумним гольовим пасом за Челсі в матчі АПЛ - відео
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик оформив асист у поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Брайтоном.

На 13-й хвилині український вінгер протягнув м'яч із власної половини поля, а потім віддав нестандартний пас на Конора Ґаллаґера. Той пробив і - не без допомоги рикошету - забив, відкривши рахунок у зустрічі.

Відео

У підсумку Челсі поступився Брайтону з рахунком 1:2.

Нагадаємо, ця результативна дія стала лише другою для Мудрика за Челсі - у грі проти Лестера в березні Михайло теж віддав гольовий пас. А в останньому матчі під керівництвом Ґрема Поттера українець змарнував дві чудові можливості забити свій перший гол за "синіх".

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