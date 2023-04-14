У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю

Збірна України скоріш за все продовжить грати у відборі на Євро-2024, попри участь Білорусі.

Про це розповів заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Остаточне рішення про зняття чи продовження виступів збірної України у відборі до Євро-2024 прийматиме УАФ.

"Основне рішення буде приймати федерація —УАФ. Думаю, у нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони змагатимуться в різних групах і не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитися.

Хотів би підкреслити, що [наказ] прийнятий таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією. У такому випадку воно не спрямоване на те, щоб за формальною ознакою позбавити чи покарати когось.

Йдеться про те, що в кожному випадку буде розглядатися позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у воєнний час", - пояснив Бідний.