У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю

Джерело - suspilne.media.
Збірна України скоріш за все продовжить грати у відборі на Євро-2024, попри участь Білорусі.
Про це розповів заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний.
Остаточне рішення про зняття чи продовження виступів збірної України у відборі до Євро-2024 прийматиме УАФ.
"Основне рішення буде приймати федерація —УАФ. Думаю, у нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони змагатимуться в різних групах і не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитися.
Хотів би підкреслити, що [наказ] прийнятий таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією. У такому випадку воно не спрямоване на те, щоб за формальною ознакою позбавити чи покарати когось.
Йдеться про те, що в кожному випадку буде розглядатися позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у воєнний час", - пояснив Бідний.
Нагадаємо, Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.
Раніше Українська асоціація футболу надіслала запит до Міністерства молоді та спорту щодо того, на які змагання вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.
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