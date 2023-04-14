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У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю

Матвій Бідний прокоментував участь збірної України у відборі Євро-2024
Сьогодні 22:11 429 0
У Мінспорту пояснили участь збірної України у відборі Євро-2024 разом із Білоруссю

Джерело - suspilne.media.

Збірна України скоріш за все продовжить грати у відборі на Євро-2024, попри участь Білорусі.

Про це розповів  заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

Остаточне рішення про зняття чи продовження виступів збірної України у відборі до Євро-2024 прийматиме УАФ.

"Основне рішення буде приймати федерація —УАФ. Думаю, у нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що вони змагатимуться в різних групах і не будуть перетинатися безпосередньо в рамках одного заходу. Будемо дивитися.

Хотів би підкреслити, що [наказ] прийнятий таким чином, що рішення про позбавлення федерації статусу національної приймається комісією. У такому випадку воно не спрямоване на те, щоб за формальною ознакою позбавити чи покарати когось.

Йдеться про те, що в кожному випадку буде розглядатися позиція федерації, яким чином вона буде відстоювати інтереси нашої держави у воєнний час", - пояснив Бідний.

Нагадаємо, Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

Раніше Українська асоціація футболу надіслала запит до Міністерства молоді та спорту щодо того, на які змагання вплине наказ про заборону делегаціям українських збірних брати участь у змаганнях, до яких допущені росіяни та білоруси.

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