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Вернидуб: Таке враження, що Кривбас перейшов комусь дорогу

Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Миная
Сьогодні 18:28 281 0
Вернидуб: Таке враження, що Кривбас перейшов комусь дорогу
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас засуджують у матчах чемпіонату України.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб після матчу з Минаєм (0:1)

"Я не буду коментувати матч, він дійсно вийшов емоційний. Минай забив класний гол – нема питань. Але те, що було далі, особливо другий тайм – не хочу коментувати. Це не футбол. Особливо у такий важкий час. Зараз скажуть, що Вернидуб спекулює війною. Та я нічого не спекулюю. Просто одні люди кладуть свої життя, захищають Україну, а інші просто… відпочивають.

Ви знаєте, на чию адресу ці слова. Але це наше життя. Бог є – він розсудить. А коментувати не хочеться нічого. Особливо той момент з пенальті. Якщо вже це не пенальті, то я не знаю, що таке пенальті. І коли вже буде пенальті? Людина розбігається, двома руками врізається в спину суперника, зносить його, а суддя показує грати. Ви мене вибачте, але таке коментувати немає ніякого бажання й можливості. Ці три очки пішли в скарбничку Минаю – нехай так.

А ми будемо рухатися далі. Ще дев'ять турів, будемо грати. Просто останні три гри чи навіть більше – у нас то вилучення, то пенальті в наші ворота, то ще щось. Таке враження, що Кривбас перейшов комусь дорогу. Нас дуже не люблять і не хочуть, щоб ми підіймалися вище. Але нічого, ми пройдемо цей шлях. Дорогу осилить той, хто йде.

Ми грали зі Львовом у Львові, нас хотіли затоптати, але ми витримали й зіграли 2:2. З Вересом нас втоптували, але ми витримали. Однак ми не можемо так від гри до гри. Вже проявляються емоції. Гравці – теж люди. Коли тебе б'ють від гри до гри – це нікуди не годиться, це тяжко. Але нічого. Відновимося, наступна гра вдома. Час є, будемо готуватися, - сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Вернидуб отримав червону картку за суперечку з арбітром.

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