Вернидуб — судді: Війна йде, б***ь! Ти сховався, с**а, та ще знущаєшся з людей!

Юрій Вернидуб дозволив собі нецензурні висловлювання в бік головного судді Дениса Шурмана.

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб вступив у суперечку з головним арбітром Денисом Шурманом після поразки команди в матчі з Минаєм (0:1).

"Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає. Війна йде, блядь. Ти сховався, сидиш, с*ка, у засідці й знущаєшся ще над людьми. Так не роблять", — сказав Вернидуб.

Після цього Шурман показав Вернидубу жовту, а потім червону картку.

При цьому рефері був змушений йти до підтрибунного приміщення в супроводі охоронців через дії представників криворізького клубу, яким не сподобались деякі жовті картки та не призначений пенальті в епізоді з падінням Артура Микитишина.

Раніше Минай мінімально переграв Кривбас.

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