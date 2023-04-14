Минай мінімально переграв Кривбас у 21 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Олег Вишневський

Джерело - Чемпіон.

Минай здобув мінімальну перемогу над Кривбасом у межах 21-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Єдиний гол у поєдинку забив Олег Вишневський

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 14 квітня

Минай - Кривбас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 4 Вишневський

Склади команд:

Минай: Бандура, Гончар, Нємчанінов, Кравчук, Мельник (Чуєв 46), Вітенчук, Горін (Петько 84), Твердохліб, Воробчак (Гечев 23), Вишневський, Булеза (Рогозинський 60).

Запасні: Кемкін, Трубочкін, Дмитрук, Колесник, Коломоєць, Паламар, Байдал, Шишка.

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Рябов, Бескоровайний, Дібанго, Банада, Приходьк (Микитишин 46), Татарков (Кораблін 76), Капіч, Задерака (Луньов 68), Устименко.

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Стецьков, Шевченко, Карпусь, Семотюк.

Жовті картки: Бескоровайний 45+2, Вишневський 54, Булеза 58, Твердохліб 62, Понєдєльнік 63, Капич 73, Луньов 88, Немчанінов 90+2

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