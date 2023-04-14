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Рух - Динамо 1:1: відео голів

Відео голів матчу Рух - Динамо
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Рух - Динамо 1:1: відео голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграв внічию з київським Динамо.

16 хвилина. Відео голу Ваната

40 хвилина. Відео голу Довгого

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 14 квітня

Рух - Динамо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Ванат, 1:1 - 40 Довгий

Рух: Паньків, Роман, Слюсар, Дідик (Холод, 11), Лях, Підгурський, Климчук, Довгий (Притула, 70), Мисик (Альваренга, 70), Соломон, Таллес (Карабін, 88).

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 64), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський, Беніто (Царенко, 46) – Ванат (Рамірес, 64).

Попереджені: Довгий (45+1), Климчук (63), Притула (81) – Попов (13), Дячук (19), Андрієвський (65).

Раніше Минай мінімально переграв Кривбас, а Колос здолав Інгулець.

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