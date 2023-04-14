Рух - Динамо 1:1: відео голів

Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграв внічию з київським Динамо.
16 хвилина. Відео голу Ваната
40 хвилина. Відео голу Довгого
Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 14 квітня
Рух - Динамо 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Ванат, 1:1 - 40 Довгий
Рух: Паньків, Роман, Слюсар, Дідик (Холод, 11), Лях, Підгурський, Климчук, Довгий (Притула, 70), Мисик (Альваренга, 70), Соломон, Таллес (Карабін, 88).
Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 64), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський, Беніто (Царенко, 46) – Ванат (Рамірес, 64).
Попереджені: Довгий (45+1), Климчук (63), Притула (81) – Попов (13), Дячук (19), Андрієвський (65).
Раніше Минай мінімально переграв Кривбас, а Колос здолав Інгулець.
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