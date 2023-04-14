Колос здолав Інгулець у 21 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець мінімально поступився Колосу в межах 21-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:1. Переможний гол на свій рахунок записав Вадим Мілько.
Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 14 квітня
Інгулець - Колос 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 41 Мілько
Склади команд:
Інгулець: Паламарчук, Кучеренко (Одарюк 46), Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Сидоренко (Нагієв 46), Клименко, Кухарук (Запорожець 71), Козиренко (Резепов 65), Головкін, Кравчук (Марусич 46).
Запасні: Білик, Павлов, Коробенко, Ченбай, Мельничук, Осипенко.
Колос: Волинець, Чорноморець, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко, Мілько, Мякушко, Смирний, Оріховський (Болбат 73), Ільїн (Велетень 85), Лисенко (Безбородько 52, Попов 84).
Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Золотов, Новак, Криворучко, Ісаєнко.
Жовті картки: Кравченко 62, Велетень 86, Марусич 90+1, Смирний 90+4
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