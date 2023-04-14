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Колос здолав Інгулець у 21 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Вадим Мілько
Сьогодні 15:56 254 0
Колос здолав Інгулець у 21 турі УПЛ
#Інгулець, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець мінімально поступився Колосу в межах 21-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:1. Переможний гол на свій рахунок записав Вадим Мілько.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 14 квітня

Інгулець - Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 41 Мілько

Склади команд:

Інгулець: Паламарчук, Кучеренко (Одарюк 46), Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Сидоренко (Нагієв 46), Клименко, Кухарук (Запорожець 71), Козиренко (Резепов 65), Головкін, Кравчук (Марусич 46).

Запасні: Білик, Павлов, Коробенко, Ченбай, Мельничук, Осипенко.

Колос: Волинець, Чорноморець, Чоботенко, Гончаренко, Кравченко, Мілько, Мякушко, Смирний, Оріховський (Болбат 73), Ільїн (Велетень 85), Лисенко (Безбородько 52, Попов 84).

Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Золотов, Новак, Криворучко, Ісаєнко.

Жовті картки: Кравченко 62, Велетень 86, Марусич 90+1, Смирний 90+4

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