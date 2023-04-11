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Магвайр може покинути Манчестер Юнайтед

Захисник може змінити клуб
Сьогодні 14:45 221 0
Магвайр може покинути Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - footboom1.com.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр може покинути команду.

Про це повідомляє The United Stand.

Оборонець незадоволений кількістю свого ігрового часу у команді. Гаррі хоче отримувати більше хвилин на полі, адже вже наступного літа відбудеться чемпіонат Європи.

Манчестерський клуб готовий прийняти пропозицію на Магвайра на суму від 40 млн фунтів. Можливе також повернення Гаррі у Лестер, якщо команда не вилетить з АПЛ. Повідомляється і про зацікавленість з боку тренера Роми Жозе Моурінью.

На заміну Магвайру "червоні дияволи" хочуть придбати захисника Монако Акселя Дісасі. Розмови про француза розпочалися ще декілька місяців тому. Французи оцінюють Акселя приблизно у 44 мільйони фунтів. Манчестер Юнайтед вже провів попередні перемовини з 25-річним футболістом.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не підпише повноцінний контракт з Веґгорстом.

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