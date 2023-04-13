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Реал визначився з сумою, яку готовий віддати за Беллінгема

Мадридці можуть віддати за гравця 110 мільйонів євро
Вчора 22:23 260 0
Реал визначився з сумою, яку готовий віддати за Беллінгема
Фото: Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, яку суму готовий заплатити Реал влітку за трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

Мадридці можуть віддати за гравця 110 мільйонів євро гарантованими виплатами та 30 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Клуб при цьому має сумніви щодо пріоритетності цієї угоди через невдалий досвід адаптації англійців у Ла-Лізі.

Повідомлялося, що після відмови Ліверпуля від ідеї підписати Джуда Беллінгема головним претендентом на півзахисника Боруссії став Реал.

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