Визначився пріоритетний клуб для Беллінгема

Джерело - sport.uа.
Після відмови Ліверпуля від ідеї підписати Джуда Беллінгема головним претендентом на півзахисника Боруссії став Реал.
Про це повідомляє Sportbuzzer.
Сам Беллінгем вважає такі клуби, як Челсі, Манчестер Сіті і ПСЖ, "бездушними і непривабливими", і розглядати їхні пропозиції не хоче.
Ситуацію ускладнює той факт, що Реал не впевнений у необхідності підписання Беллінгема. Мадридський клуб встановив ліміт на суму в 130 – 150 млн (з урахуванням бонусів і агентських виплат), яку готовий заплатити за півзахисника Боруссії Дортмунд.
Раніше повідомлялося, що Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа.
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