Визначився пріоритетний клуб для Беллінгема

Джуд Беллінгем влітку може змінити клуб

Після відмови Ліверпуля від ідеї підписати Джуда Беллінгема головним претендентом на півзахисника Боруссії став Реал.

Про це повідомляє Sportbuzzer.

Сам Беллінгем вважає такі клуби, як Челсі, Манчестер Сіті і ПСЖ, "бездушними і непривабливими", і розглядати їхні пропозиції не хоче.

Ситуацію ускладнює той факт, що Реал не впевнений у необхідності підписання Беллінгема. Мадридський клуб встановив ліміт на суму в 130 – 150 млн (з урахуванням бонусів і агентських виплат), яку готовий заплатити за півзахисника Боруссії Дортмунд.

Раніше повідомлялося, що Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа.

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