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Визначився пріоритетний клуб для Беллінгема

Джуд Беллінгем влітку може змінити клуб
Вчора 22:52 223 0
Визначився пріоритетний клуб для Беллінгема
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Боруссії Дортмунд, #Джуд Беллінгем

Джерело - sport.uа.

Після відмови Ліверпуля від ідеї підписати Джуда Беллінгема головним претендентом на півзахисника Боруссії став Реал.

Про це повідомляє Sportbuzzer.

Сам Беллінгем вважає такі клуби, як Челсі, Манчестер Сіті і ПСЖ, "бездушними і непривабливими", і розглядати їхні пропозиції не хоче.

Ситуацію ускладнює той факт, що Реал не впевнений у необхідності підписання Беллінгема. Мадридський клуб встановив ліміт на суму в 130 – 150 млн (з урахуванням бонусів і агентських виплат), яку готовий заплатити за півзахисника Боруссії Дортмунд.

Раніше повідомлялося, що Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа.

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