Ліверпуль відмовився від боротьби за хавбека Боруссії Беллінгема

Мерсисайдці не хочуть витрачати забагато грошей на одного гравця

Джерело - The Guardian.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем більше не є трансферною ціллю для Ліверпуля.

Про це повідомляє The Guardian.

Мерсисайдці вирішили відмовитися від трансферу, бо Боруссія просить близько 135 млн фунтів плюс бонуси, коли Ліверпуль хоче зробити перебудову команди та не витрачати таку суму лише на одного гравця.

Замість Беллінгема Ліверпуль розглядає варіанти з підписанням Мейсона Маунта з Челсі, Мойсеса Кайседо з Брайтона, Матеуша Нунеша з Вулвергемптона та Раяна Гравенберха з Баварії.

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Раніше повідомлялося, що Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа.