Баварія не продаватиме Мане через бійку з Сане

Щодо Мане будуть застосовані санкції - щонайменше, штраф

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Баварії ухвалило рішення щодо майбутнього Садіо Мане в клубі.

Про це повідомляє Керрі Гау.

Сенегальський вінгер залишиться гравцем Баварії. Конфлікт між ним та Лероєм Сане вичерпано після того, як Садіо вибачився за удар в обличчя.

Щодо Мане будуть застосовані санкції - щонайменше, штраф.

Die erste Entscheidung steht: Sadio Mané bleibt Spieler des FC Bayern! Kein Blitz-Rauswurf nach seinem Schlag gegen Leroy Sané. Zwischen den beiden Spielern ist nun auch alles geklärt. Eine Sanktion für Mané (mindestens Geldstrafe) ist dennoch zu erwarten. #FCBayern @SPORT1 — Kerry Hau (@kerry_hau) April 13, 2023

Раніше повідомлялося, що Сане та Мане посварилися після чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).