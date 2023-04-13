Баварія не продаватиме Мане через бійку з Сане

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Баварії ухвалило рішення щодо майбутнього Садіо Мане в клубі.
Про це повідомляє Керрі Гау.
Сенегальський вінгер залишиться гравцем Баварії. Конфлікт між ним та Лероєм Сане вичерпано після того, як Садіо вибачився за удар в обличчя.
Щодо Мане будуть застосовані санкції - щонайменше, штраф.
Die erste Entscheidung steht: Sadio Mané bleibt Spieler des FC Bayern! Kein Blitz-Rauswurf nach seinem Schlag gegen Leroy Sané. Zwischen den beiden Spielern ist nun auch alles geklärt. Eine Sanktion für Mané (mindestens Geldstrafe) ist dennoch zu erwarten. #FCBayern @SPORT1— Kerry Hau (@kerry_hau) April 13, 2023
Раніше повідомлялося, що Сане та Мане посварилися після чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).