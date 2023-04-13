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Баварія не продаватиме Мане через бійку з Сане

Щодо Мане будуть застосовані санкції - щонайменше, штраф
Сьогодні 16:45 445 0
Баварія не продаватиме Мане через бійку з Сане
#Баварія, #Сане, #Садіо Мане

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Баварії ухвалило рішення щодо майбутнього Садіо Мане в клубі.

Про це повідомляє Керрі Гау.

Сенегальський вінгер залишиться гравцем Баварії. Конфлікт між ним та Лероєм Сане вичерпано після того, як Садіо вибачився за удар в обличчя.

Щодо Мане будуть застосовані санкції - щонайменше, штраф.

Раніше повідомлялося, що Сане та Мане посварилися після чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).

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