Баварія може виставити Мане на трансфер

Садіо Мане влітку може змінити клуб

Керівництву Баварії вдалося погасити конфлікт між вінгерами команди Лероєм Сане та Садіо Мане. При цьому майбутнє сенегальця у клубі тепер під питанням.

Про це повідомляє Bild.

Клуб провів зустріч, на якій Мане вибачився за те, що вдарив одноклубника в обличчя після першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті (0:3). Щоправда, не виключено, що мюнхенський клуб може виставити Мане на трансфер.

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Нагадаємо, Мане перейшов до Баварії з Ліверпуля влітку минулого року та підписав контракт до червня 2025 року. У поточному сезоні Мане зіграв за Баварію 32 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

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