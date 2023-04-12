Аль-Наср звільнив головного тренера

Клуб залишився без головного тренера

Керівництво Аль-Насру прийняло рішення про звільнення головного тренера Руді Гарсії.

Про це повідомляє Marca.

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Французький фахівець вже відправлений у відставку. Причиною цьому стали останні незадовільні результати та зіпсовані стосунки з футболістами. Відзначається, що нещодавно у роздягальні навіть відбулася сварка.

Раніше повідомлялося, що Роналду невдоволений головним тренером Аль-Насра Гарсією.

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