137 каналів почали транслювати саудівську лігу після трансферу Роналду

Міністр спорту Саудівської Аравії розповів, як трансфер Роналду вплинув на місцеву лігу

Джерело - Sportskeeda.

Трансфер Кріштіану Роналду в Аль-Наср мав вплив на популяризацію чемпіонату Саудівської Араваії.

Про це заявив Міністр спорту Саудівської Аравії Абдул-Азіз ібн Турки ас-Сауд.

"Коли Роналду перейшов в Аль-Наср, то 137 каналів по усьому світу почали транслювати саудівську лігу. Ми ще з самого початку цього хотіли, але ці бродкастери казали, що їм пропозиція нецікава. Трансляції почали проходити по усьому світу, коли прийшов один гравець".

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"У спортсменів є можливість розвивати спорт, коли вони приїжджають у нове місце. Роналду посприяв, щоб наша ліга мала попит по усьому світу", - сказав міністр.

Раніше Кріштіану Роналду потрапив у заявку збірної Португалії на матчі відбору на Євро-2024 проти Ліхтенштейну та Люксембургу (23 та 26 березня відповідно).