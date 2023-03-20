Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 12:58 1544 3
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:41 628
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 18:25 1425
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Сьогодні 13:22 45985
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 12:57 1215
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:54 1908 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:08 275623
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023
Вчора 22:47 9903
Рух звільнив головного тренера
Вчора 18:09 1320
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Вчора 16:58 724
Прямі трансляції

137 каналів почали транслювати саудівську лігу після трансферу Роналду

Сьогодні 20:50 128 0
Міністр спорту Саудівської Аравії розповів, як трансфер Роналду вплинув на місцеву лігу
137 каналів почали транслювати саудівську лігу після трансферу Роналду
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Sportskeeda.

Трансфер Кріштіану Роналду в Аль-Наср мав вплив на популяризацію чемпіонату Саудівської Араваії.

Про це заявив Міністр спорту Саудівської Аравії Абдул-Азіз ібн Турки ас-Сауд.

"Коли Роналду перейшов в Аль-Наср, то 137 каналів по усьому світу почали транслювати саудівську лігу. Ми ще з самого початку цього хотіли, але ці бродкастери казали, що їм пропозиція нецікава. Трансляції почали проходити по усьому світу, коли прийшов один гравець".

  Актуально: Роналду знову забиває зі штрафних: відео суперголу Кріштіану за Аль-Наср

"У спортсменів є можливість розвивати спорт, коли вони приїжджають у нове місце. Роналду посприяв, щоб наша ліга мала попит по усьому світу", - сказав міністр.

Раніше Кріштіану Роналду потрапив у заявку збірної Португалії на матчі відбору на Євро-2024 проти Ліхтенштейну та Люксембургу (23 та 26 березня відповідно).

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275623
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 4988
Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 2264
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 18285
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 45985
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 9903
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14934 1
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4096
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 112672
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146717 7
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 7177
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 53472