Роналду знову забиває зі штрафних: відео суперголу Кріштіану за Аль-Наср

Португалець згадав свої найкращі роки!

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився красивим голом зі штрафного в матчі 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Насром та Абхою.

На 79-й хвилині легендарний нападник виконав штрафний із дуже далекої відстані, але гравці у стінці суперника та воротар діяли не найкращим чином - 1:1.

Відео

قووولولولولوولولووووولل رونالددددوو 1-1 pic.twitter.com/S4a4RwBXne — ميديا عالم النصر (@GoalNFC) March 18, 2023

Після цього Аль-Наср зміг ще й вирвати перемогу в матчі та продовжити переслідування Аль-Іттіхада на верхівці турнірної таблиці.

Нагадаємо, днями Роналду отримав виклик до збірної Португалії на березневі матчі. Додамо, що Саудівська Аравія оплачує 90% зарплати Кріштіану в Аль-Насрі.

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