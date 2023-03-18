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Роналду знову забиває зі штрафних: відео суперголу Кріштіану за Аль-Наср

Сьогодні 21:50 Андрій Дунець 168 0
Португалець згадав свої найкращі роки!
Роналду знову забиває зі штрафних: відео суперголу Кріштіану за Аль-Наср
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду відзначився красивим голом зі штрафного в матчі 21-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Насром та Абхою.

На 79-й хвилині легендарний нападник виконав штрафний із дуже далекої відстані, але гравці у стінці суперника та воротар діяли не найкращим чином - 1:1.

Відео

Після цього Аль-Наср зміг ще й вирвати перемогу в матчі та продовжити переслідування Аль-Іттіхада на верхівці турнірної таблиці.

Нагадаємо, днями Роналду отримав виклик до збірної Португалії на березневі матчі. Додамо, що Саудівська Аравія оплачує 90% зарплати Кріштіану в Аль-Насрі.

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