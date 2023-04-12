Захисник Динамо зацікавив європейські клуби

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#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Олександр Караваєв

Джерело - footboom1.com.

Захисник Динамо Олександр Караваєв не буде мати проблем з подальшим працевлаштуванням.

Про це повідомляє Footboom.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Динамо не планує продовжувати співпрацю одразу з трьома своїми футболістами, контракти яких закінчуються влітку 2023 року – Денисом Бойком, Беніто та Олександром Караваєвим

Але, як , шанси залишитися у київському клубі має Караваєв. Фінальне рішення щодо майбутнього 30-річного футболіста ще не ухвалено, і є ймовірність того, що ближче до кінця сезону йому запропонують нову угоду.

Однак, якщо цього не станеться, то Караваєв має одразу декілька варіантів продовження кар'єри – інтерес до його персони проявляють декілька клубів з Європи та два представники УПЛ.

У поточному сезоні Караваєв провів 26 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 2 голи і виконав 1 результативну передачу.

Раніше Циганик спростував відхід Луческу з Динамо через проблеми зі здоров'ям.

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