Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком

Київський клуб роздумує над запрошенням Волинця

Київське Динамо не буде продовжувати контракт із досвідченим воротарем Денисом Бойком.

Про це повідомляє Sport Arena

Угода 35-річного кіпера з киянами завершується цього літа. Керівництво клубу планує розвантажити заробітну відомість, тому Бойку не запропонують новий контракт.

У свою чергу Динамо може запросити голкіпера Євгена Волинця, який є вихованцем клубу, а зараз виступає за Колос. Однак, цей трансфер можливий у разі складнощів з реабілітацією Георгія Бущана.

Динамо планує наступного сезону зробити ставку на тріо Бущан - Нещерет - Ігнатенко. Однак, якщо у Георгія виникнуть проблеми з поверненням на поле, клуб зробить пропозицію Волинцю.

Раніше Циганик спростував відхід Луческу з Динамо через проблеми зі здоров'ям.