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Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком

Київський клуб роздумує над запрошенням Волинця
Сьогодні 18:39 205 0
Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком
#Динамо Київ, #Денис Бойко

Джерело - sportarena.com.

Київське Динамо не буде продовжувати контракт із досвідченим воротарем Денисом Бойком.

Про це повідомляє Sport Arena

Угода 35-річного кіпера з киянами завершується цього літа. Керівництво клубу планує розвантажити заробітну відомість, тому Бойку не запропонують новий контракт.

У свою чергу Динамо може запросити голкіпера Євгена Волинця, який є вихованцем клубу, а зараз виступає за Колос. Однак, цей трансфер можливий у разі складнощів з реабілітацією Георгія Бущана.

Динамо планує наступного сезону зробити ставку на тріо Бущан - Нещерет - Ігнатенко. Однак, якщо у Георгія виникнуть проблеми з поверненням на поле, клуб зробить пропозицію Волинцю.

Раніше Циганик спростував відхід Луческу з Динамо через проблеми зі здоров'ям.

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