Динамо не планує продовжувати контракт із Бойком

Джерело - sportarena.com.
Київське Динамо не буде продовжувати контракт із досвідченим воротарем Денисом Бойком.
Про це повідомляє Sport Arena
Угода 35-річного кіпера з киянами завершується цього літа. Керівництво клубу планує розвантажити заробітну відомість, тому Бойку не запропонують новий контракт.
У свою чергу Динамо може запросити голкіпера Євгена Волинця, який є вихованцем клубу, а зараз виступає за Колос. Однак, цей трансфер можливий у разі складнощів з реабілітацією Георгія Бущана.
Динамо планує наступного сезону зробити ставку на тріо Бущан - Нещерет - Ігнатенко. Однак, якщо у Георгія виникнуть проблеми з поверненням на поле, клуб зробить пропозицію Волинцю.
Раніше Циганик спростував відхід Луческу з Динамо через проблеми зі здоров'ям.