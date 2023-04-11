Циганик спростував відхід Луческу з Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не має наміру залишати команду через проблеми зі здоров'ям.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

У спеціаліста діагностували захворювання суглобів.

"Є певні проблеми зі здоров'ям у Мірчі Луческу, але йти з команди через це він не збирається. Він багато процесів контролює у Динамо. Сподіваюся, він подолає проблеми з суглобами та ще покаже себе.

Попереду багато важливих матчів, особливо проти Шахтаря. Я намагався зателефонувати Луческу останніми днями, але він зараз не відповідає", — сказав Циганик.