Боруссія готова підвищити зарплату Беллінгему у 2,5 рази

Головну зірку не хочется відпускати

Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа. Керівництво готове запропонувати йому 15 мільйонів євро зарплати.

Про це повідомляє Dailymail.

Це на 150% або у 2,5 раза більше, ніж він отримує зараз. Пропозицію англійцю та його батькові вже планує зробити Спортивний директор Дортмунда Себастьян Кель.

Найімовірніший результат - відхід Беллінгема наприкінці сезону. Основним претендентом на нього називають Реал, хоча після чемпіонату світу вважалося, що фаворит - Ліверпуль.

Перехід у Реал може закінчитися, якщо клуб продовжить контракти з Лукою Модричем і Тоні Кроосом. Контракти обох футболістів закінчуються наступного літа.

Також інтерес до футболіста виявляє Манчестер Сіті.

Цього сезону Беллінгем провів за Боруссію 34 матчі, забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. Повідомлялося, що трансфер гравця коштуватиме більш ніж 100 мільйонів євро.