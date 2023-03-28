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Боруссія готова підвищити зарплату Беллінгему у 2,5 рази

Головну зірку не хочется відпускати
Сьогодні 19:10 111 0
Боруссія готова підвищити зарплату Беллінгему у 2,5 рази
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - UA-футбол.

Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа. Керівництво готове запропонувати йому 15 мільйонів євро зарплати.

Про це повідомляє Dailymail.

Це на 150% або у 2,5 раза більше, ніж він отримує зараз. Пропозицію англійцю та його батькові вже планує зробити Спортивний директор Дортмунда Себастьян Кель.

Найімовірніший результат - відхід Беллінгема наприкінці сезону. Основним претендентом на нього називають Реал, хоча після чемпіонату світу вважалося, що фаворит - Ліверпуль.

Перехід у Реал може закінчитися, якщо клуб продовжить контракти з Лукою Модричем і Тоні Кроосом. Контракти обох футболістів закінчуються наступного літа.

Також інтерес до футболіста виявляє Манчестер Сіті.

Цього сезону Беллінгем провів за Боруссію 34 матчі, забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. Повідомлялося, що трансфер гравця коштуватиме більш ніж 100 мільйонів євро.

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