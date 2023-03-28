Боруссія готова підвищити зарплату Беллінгему у 2,5 рази

Джерело - UA-футбол.
Боруссія не хоче відпускати Джуда Беллінгема цього літа. Керівництво готове запропонувати йому 15 мільйонів євро зарплати.
Про це повідомляє Dailymail.
Це на 150% або у 2,5 раза більше, ніж він отримує зараз. Пропозицію англійцю та його батькові вже планує зробити Спортивний директор Дортмунда Себастьян Кель.
Найімовірніший результат - відхід Беллінгема наприкінці сезону. Основним претендентом на нього називають Реал, хоча після чемпіонату світу вважалося, що фаворит - Ліверпуль.
Перехід у Реал може закінчитися, якщо клуб продовжить контракти з Лукою Модричем і Тоні Кроосом. Контракти обох футболістів закінчуються наступного літа.
Також інтерес до футболіста виявляє Манчестер Сіті.
Цього сезону Беллінгем провів за Боруссію 34 матчі, забив 10 голів і віддав 6 гольових передач. Повідомлялося, що трансфер гравця коштуватиме більш ніж 100 мільйонів євро.