Полісся розірвало контракту з Черваком, який штовхнув арбітриню

Полісся достроково розірвало контракт із захисником Вадимом Черваком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Червак у матчі з Металургом (1:2) штовхнув арбітриню Софію Причину.

"Після прикрого інциденту у недільному матчі проти МФК Металург, до якого був причетний гравець "Полісся" Вадим Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з футболістом Вадимом Черваком.