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Полісся розірвало контракту з Черваком, який штовхнув арбітриню

Сьогодні 11:35 151 0
Полісся розірвало контракту з Черваком, який штовхнув арбітриню

Джерело - офіційний сайт Полісся.

Полісся достроково розірвало контракт із захисником Вадимом Черваком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Червак у матчі з Металургом (1:2) штовхнув арбітриню Софію Причину.

"Після прикрого інциденту у недільному матчі проти МФК Металург, до якого був причетний гравець "Полісся" Вадим Червак, керівництво клубу спільно з тренерським штабом ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту та припинення співпраці з футболістом Вадимом Черваком.

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Офіційна позиція футбольного клубу Полісся - клуб вважає подібну поведінку неприпустимою, клуб не толерує і не приймає будь-яких проявів фізичного впливу на усіх учасників матчу, персонал клубів-суперників або бригади арбітрів", - заявив клуб.

Нагадаємо, Вадим Червак попросив вибачення за те, що відштовхнув арбітриню Софію Причину

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