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Журналіст назвав бюджет Полісся

Михайло Співаковський розповів про те, яким є бюджет Полісся
Сьогодні 16:44 241 0
Журналіст назвав бюджет Полісся
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Власники Полісся виділяють команді близько 150 млн гривень на сезон.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Не можу назвати прямо точну-точну цифру, але порядок цифр я знаю. За моєю інформацією, це приблизно 150 мільйонів гривень. Тобто це близько 3,5 - 4 мільйонів у валюті. На наступний сезон Полісся здатне збільшити бюджет вдвічі.

Це може бути й 300 мільйонів. Якщо це буде 7-8 мільйонів доларів, то це бюджет команди, яка може потрапити у єврокубки. Знаю, що у пана Буткевича є такі наміри", - сказав Співаковський.

Нагадаємо, Полісся 9 квітня програло Металургу (1:2) у матчі Чемпіонської групи першої ліги.

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