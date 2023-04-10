Журналіст назвав бюджет Полісся

Власники Полісся виділяють команді близько 150 млн гривень на сезон.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

"Не можу назвати прямо точну-точну цифру, але порядок цифр я знаю. За моєю інформацією, це приблизно 150 мільйонів гривень. Тобто це близько 3,5 - 4 мільйонів у валюті. На наступний сезон Полісся здатне збільшити бюджет вдвічі.

Це може бути й 300 мільйонів. Якщо це буде 7-8 мільйонів доларів, то це бюджет команди, яка може потрапити у єврокубки. Знаю, що у пана Буткевича є такі наміри", - сказав Співаковський.