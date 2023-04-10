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Гравець Полісся Червак вибачився за те, що відштовхнув арбітриню

Футболіст Полісся отримав червону картку в кінці матчу з Металургом
Сьогодні 10:25 303 0
Гравець Полісся Червак вибачився за те, що відштовхнув арбітриню
#МФК Металург, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Полісся, #Вадим Червак, #Софія Причина

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Полісся Вадим Червак попросив вибачення за те, що відштовхнув арбітриню Софію Причину під час матчу чемпіонської групи Першої ліги проти Металурга (1:2).

Відповідну заяву він опублікував у Інстаграмі.

"Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками сьогоднішньої безглуздої ситуації під час матчу. Я хочу принести свої щирі вибачення за свій вчинок, за свої дії, які були зроблені під час другого тайму. Мова саме про сутичку, яка відбулась з арбітринею наприкінці матчу.

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В першу чергу хочу висловити свої щирі вибачення до арбітрині Софії Причини, якій я завдав незручності у цій ситуації. А також перед кожним із вас, хто став свідком цієї сутички. Я знаю та усвідомлюю, що моя поведінка й вчинок неправильний, я не мав права цього робити та піддаватись своїм емоціям. Мій вчинок був викликаний емоціями та даним обставинам, які спровокували таку поведінку. Але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок та не послаблює провину, яку я відчуваю.

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Я дуже шкодую про те, що трапилось і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюсь на ваше розуміння та ще раз прошу вибачення перед кожним із вас!" - написав Червак в Інстаграмі.

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Допис, поширений Vadym Chervak (@vadymchervak)

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