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Трансфер Беллінгема - більше не пріоритет для Реала

Мадридці переживають за можливу адаптацію англійця в Ла-Лізі
Сьогодні 12:00 183 0
Трансфер Беллінгема - більше не пріоритет для Реала
Фото: Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Relevo.

У розташуванні Реала більше не вважають пріоритетним літній трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє Relevo.

У клубі є сумніви через високу ціну та потенційні проблеми з адаптацією 19-річного футболіста до іспанського футболу.

Реал зараз може дозволити собі інвестиції у 100+ мільйонів євро на одного гравця, однак не поспішає ризикувати, зважаючи на минулий досвід виступів англійців у Ла-Лізі.

При цьому "вершкові" не зможуть у фінансовому плані витримати аукціон з боку представників АПЛ - у підписанні Беллінгема також зацікавлені Ліверпуль та Манчестер Сіті.

У Мадриді вважають, що єдиний варіант, який може посприяти угоді - публічне бажання самого гравця приєднатися до команди.

Нагадаємо, Боруссія готова підвищити зарплату Беллінгему у 2,5 рази.

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