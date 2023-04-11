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Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію від ФІФА

Сьогодні 16:40 217 0
Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію від ФІФА
Фото Getty Images
#Тоттенгем

Джерело - reuters.com.

Колишній директор з футболу Тоттенгема Фабіо Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію, яку ФІФА наклала на нього минулого місяця.

Про це повідомляє джерело у ФІФА.

"ФІФА може лише підтвердити, що містер Паратічі подав апеляцію на рішення, яке ухвалив Голова Дисциплінарного Комітету", - повідомив представник ФІФА.

Раніше Фабіо Паратічі залишив Тоттенгем. Відхід 50-річного італійця відбувся за рішенням ФІФА в середу, 29 березня, розширити дискваліфікацію Італійської футбольної асоціації (FIGC) за фінансові махінації у складі Ювентуса.

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