Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію від ФІФА

Джерело - reuters.com.
Колишній директор з футболу Тоттенгема Фабіо Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію, яку ФІФА наклала на нього минулого місяця.
Про це повідомляє джерело у ФІФА.
"ФІФА може лише підтвердити, що містер Паратічі подав апеляцію на рішення, яке ухвалив Голова Дисциплінарного Комітету", - повідомив представник ФІФА.
Раніше Фабіо Паратічі залишив Тоттенгем. Відхід 50-річного італійця відбувся за рішенням ФІФА в середу, 29 березня, розширити дискваліфікацію Італійської футбольної асоціації (FIGC) за фінансові махінації у складі Ювентуса.