Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію від ФІФА

Колишній директор з футболу Тоттенгема Фабіо Паратічі подав апеляцію на довічну дискваліфікацію, яку ФІФА наклала на нього минулого місяця.

Про це повідомляє джерело у ФІФА.

"ФІФА може лише підтвердити, що містер Паратічі подав апеляцію на рішення, яке ухвалив Голова Дисциплінарного Комітету", - повідомив представник ФІФА.

Раніше Фабіо Паратічі залишив Тоттенгем. Відхід 50-річного італійця відбувся за рішенням ФІФА в середу, 29 березня, розширити дискваліфікацію Італійської футбольної асоціації (FIGC) за фінансові махінації у складі Ювентуса.