Довбик налаштований піти з Дніпра-1

Навіть можливий вихід до групи Ліги чемпіонів не змусить форварда Артема Довбика залишитися у Дніпрі-1.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Довбик налаштований піти після завершення сезону. Але й дуже налаштований стати чемпіоном УПЛ, це його головна мрія в цей момент. Однак він чекає на ту пропозицію від закордонного клубу. І чекає, що Дніпро-1 прийме пропозицію.

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З іншого боку, якщо Дніпро-1 вийде до групи Ліги чемпіонів... Ліга чемпіонів – це, звичайно, мрія будь-якого гравця. Але Артем налаштований піти", – сказав Циганик.