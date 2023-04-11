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Довбик налаштований піти з Дніпра-1

Артем Довбик влітку може змінити клуб
Сьогодні 13:10 277 0
Довбик налаштований піти з Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Навіть можливий вихід до групи Ліги чемпіонів не змусить форварда Артема Довбика залишитися у Дніпрі-1.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Довбик налаштований піти після завершення сезону. Але й дуже налаштований стати чемпіоном УПЛ, це його головна мрія в цей момент. Однак він чекає на ту пропозицію від закордонного клубу. І чекає, що Дніпро-1 прийме пропозицію.

Актуально: СК Дніпро-1 - ФК Львів 5:2: огляд матчу

З іншого боку, якщо Дніпро-1 вийде до групи Ліги чемпіонів... Ліга чемпіонів – це, звичайно, мрія будь-якого гравця. Але Артем налаштований піти", – сказав Циганик.

У поточному сезоні Довбик забив 17 голів.

Раніше Дніпро-1 розібрався з ФК Львів.

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