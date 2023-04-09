Вальверде вдарив гравця Вільярреала Баена після матчу

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Федеріко Вальверде вдарив у обличчя гравця Вільярреала Алекса Баена на стоянці для автобусів після матчу у рамках 28-го туру Ла Ліги (2:3).
Про це повідомляє Marca.
Уругваєць дочекався Баена на стоянці після гри й вдарив його біля автобуса Вільярреала.
Причиною бійки стали образи на адресу родини гравця Реала.
У матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії Баена в одному з моментів пнув Вальверде зі словами: "Плач тепер, що твій син не народиться". Сьогодні іспанець сказав дещо подібне. Це і стало причиною нападу Вальверде на гравця Вільярреала.
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На початку року іспанські ЗМІ повідомляли, що Вальверде та його дружина Міна Боніно були близькими до втрати дитини під час вагітності, але все обійшлося.
У Вільярреала є відеозапис нападу уругвайця на іспанця. Баена роздумує над тим, щоб звернутися до поліції з заявою про напад на нього Вальверде.
Близьке оточення півзахисника Реала зазначає, що сам Вальверде не пишається тим, що зробив, але пояснив, що вчинив так заради родини.