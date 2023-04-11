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Айнтрахт назвав ціну Коло-Муані

Айнтрахт назвав ціну Коло-Муані
Сьогодні 14:54 436 0
Айнтрахт назвав ціну Коло-Муані
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Коло-Муані

Джерело - tribuna.com.

Трансфер форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муані у Баварію може не відбутися.

Про це розповів журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Керівництво франкфуртської команди повідомило чинного чемпіона Німеччини, що запропоновані 70-80 мільйонів євро - це низька ціна за футболіста.

В Айнтрахті бажають продати француза щонайменше за 100 мільйонів євро + бонуси.

24-річний нападник забив 19 голів та зробив 14 асистів у 38 матчах цього сезону за клуб.

Раніше повідомлялося, що нападником зацікавився Реал.

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