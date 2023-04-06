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Реал зацікавився нападником Айнтрахта

Коло-Муані влітку може змінити клуб
Сьогодні 09:32 121 0
Реал зацікавився нападником Айнтрахта
#Айнтрахт Франкфурт, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Коло-Муані, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.

Нападник франкфуртського Айнтрахта Рандаль Коло-Муані перебуває у сфері інтересів Реала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Виступи гравця після ЧС-2022 привернули увагу "вершкових". Цього сезону на рахунку Коло-Муані 19 голів в усіх турнірах.

Втім, більш імовірним варіантом продовження кар’єри 24-річного француза вважається Баварія. Це пов’язано з тим, що сам гравець хоче перейти в мюнхенський клуб.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед планує викласти солідну суму на Коло-Муані.

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