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Манчестер Юнайтед не підпише повноцінний контракт з Веґгорстом

Манкуніанці розраховують підписати нового нападника влітку
Сьогодні 13:26 277 0
Манчестер Юнайтед не підпише повноцінний контракт з Веґгорстом
Фото: AFP
#Бернлі, #Веггорст, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Football Insider.

Манчестер Юнайтед вирішив не підписувати повноцінний контракт з орендованим у Бернлі форвардом Ваутом Веґгорстом.

Про це повідомляє Football Insider.

Манкуніанці розраховують підписати нового нападника влітку.

Головний тренер команди Ерік тен Гаг вражений роботою Веґгорста, але він хоче підписати влітку центрфорварда світового рівня.

Відзначається, що головна літня трансферна ціль Манчестер Юнайтед - Віктор Осімхен з Наполі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує трансфер Кейна.

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