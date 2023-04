УАФ контактував з потенційним тренером збірної України Биличем

УАФ контактував з претендентом на посаду головного тренера збірної України - Славена Билича.

Про це повідомив журналіст Жак Талбо.

Формальні перемовини натомість відбудуться незабаром.

