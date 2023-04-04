Футбольна асоціація Англії буде просити ще жорсткішого покарання

Джерело - Чемпіон.

Нападник Фулгема Александр Митрович отримав вісім матчів дискваліфікації за поштовх арбітра у матчі 1/4-ої фіналу Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед (1:3).

Про це повідомляє FA Spokesperson.

Гра відбулася 19-го березня. Відзначимо, що Митрович у тому поєдинку був вилучений на 72-ій хвилині, після чого спробував схопити суддю Кріса Каванага за руку.

Також з заявою виступила футбольна асоціація Англії, яка є організатором кубкового турніру. У повідомленні організації йдеться, що рішення незалежної комісії збираються оскаржити з метою "вибити" для Митровича суворіше покарання.