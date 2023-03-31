Лучі відмовився від послуг десятків київських арбітрів

Десятки арбітрів з Києва втратили можливість обслуговувати матчі під егідою УАФ.

Про це повідомляє Динамоманія.

Виконком Асоціації футболу міста Києва опублікував позицію щодо роботи члена Комітету арбітрів організації Євгена Арановського на матчі 17-го туру УПЛ Дніпро-1 - Динамо (0:1). Зокрема, мова йде про епізод за участі Домінго Феліпе Бланко та Віталія Буяльського.

"Визнати бездіяльність (позицію у прийнятті рішення) керівника бригади арбітрів VAR, арбітра FIFA Є. Арановського в оцінці епізоду, що мав місце під час матчу 16 туру чемпіонату УПЛ Дніпро-1 – Динамо, де гравцем команди Дніпро-1 Ф. Бланко було грубо порушено правила проти гравця Динамо В. Буяльського такою як навмисною або упередженою що не відповідає його професійній кваліфікації.

Зокрема Є. Арановський всупереч своїм функціональним обов’язкам керівника VAR, не відреагував та не звернув увагу головного арбітра матчу на відверте та зухвале порушення правил з боку гравця команди Дніпро-1, яке заслуговувало за експертною оцінкою фахівців арбітражу, на більш суворе покарання.

Колегії арбітрів, делегатів та спостерігачів арбітражу ГС АФК надати експертну оцінку діям/бездіяльності члена комітету арбітрів ГС АФК Є.Арановському у зазначеному матчі. Рекомендувати Колегії футбольних арбітрів ГС АФК призупинити призначення Є.Арановського для обслуговування міських змагань та розглянути питання щодо його подальшого перебування у складі Колегії", - йдеться у рішенні виконкому.