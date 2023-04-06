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Челсі може повернути Конте

Антоніо Конте може повернутися в АПЛ
Сьогодні 10:59 217 0
Челсі може повернути Конте
Фото - gettyimages
#Челсі, #Антоніо Конте

Керівництво Челсі розглядає варіант з призначенням на посаду головного тренера команди Антоніо Конте.

Про це повідомляє The Independent.

Між сторонами відбулися перші попередні перемовини через посередників, і якщо все піде добре, то на наступному тижні може відбутися вже особиста зустріч.

Співвласники лондонців Тодд Боелі бачать в італійці справжнього переможця, який здатен привнести структуру у гру такого великого складу.

Конте вже очолював команду в період з літа 2016-го до літа 2018 року, вигравши з нею чемпіонат та Кубок Англії.

Раніше повідомлялося, що Челсі досяг домовленості з Лемпардом.

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