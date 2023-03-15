Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Вчора 20:09 743
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 19:44 1608
Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:52 247
Підтримав Україну, але розкритикував Велику Британію: Ґарі Лінекер — ведучий із позицією, за яку довелося платити
Сьогодні 14:17 652
Феєнорд - Шахтар: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Сьогодні 10:57 1260
Світоліна працюватиме під керівництвом нідерландця Слейтера
Сьогодні 09:14 610
Інтер вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 981
Манчестер Сіті з неймовірним Голандом знищив Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 602
Космос! Голанд забив 5 голів у ворота Лейпцига в плей-оф Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1067
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі
Вчора 23:38 1547
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед виділить 120 млн євро на трансфер форварда збірної Франції

Сьогодні 18:40 226 0
Форвард влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед виділить 120 млн євро на трансфер форварда збірної Франції
Фото - gettyimages
#Айнтрахт Франкфурт, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Коло-Муані

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед планує викласти солідну суму на нападника Айнтрахта Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє Sportbuzzer.

МЮ готовий стати першим клубом, який зробить офіційну пропозицію щодо французького форварда.

Айнтрахт оцінює свого гравця в 100 млн євро, і Манчестер готовий поторгуватися. Загалом, передбачається, що англійський клуб готовий виділити на цей трансфер до 120 млн євро.

Однак МЮ матиме серйозного конкурента в боротьбі за француза. За нападником протягом сезону також уважно стежить ПСЖ, особливо на тлі чуток про відхід Мессі та Неймара з клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт у Гольменколлені 2641
Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі Белью назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі 2683
Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі Голанд - третій футболіст в історії ЛЧ, який забив 5 голів у матчі 1547
Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець 1906
Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна 2259
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи 1608
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10491 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44432
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 24497 3
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13715 6
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14778 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28200