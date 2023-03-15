Манчестер Юнайтед виділить 120 млн євро на трансфер форварда збірної Франції

Форвард влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед планує викласти солідну суму на нападника Айнтрахта Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє Sportbuzzer.

МЮ готовий стати першим клубом, який зробить офіційну пропозицію щодо французького форварда.

Айнтрахт оцінює свого гравця в 100 млн євро, і Манчестер готовий поторгуватися. Загалом, передбачається, що англійський клуб готовий виділити на цей трансфер до 120 млн євро.

Однак МЮ матиме серйозного конкурента в боротьбі за француза. За нападником протягом сезону також уважно стежить ПСЖ, особливо на тлі чуток про відхід Мессі та Неймара з клубу.