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Коло-Муані має намір продовжити кар'єру в Баварії

Француз хоче залишитися в Бундеслізі
Сьогодні 08:47 186 0
Коло-Муані має намір продовжити кар'єру в Баварії
Фото: Getty Images
#Айнтрахт Франкфурт, #Баварія, #Коло-Муані

Джерело - Sport1.de.

Нападник Айнтрахта Рандаль Коло-Муані хоче стати гравцем Баварії

Про це повідомлє Sport1.de.

24-річний француз вважає за краще залишитися в Бундеслізі, до того ж він вражений амбіціями та складом мюнхенського клубу.

Новий головний тренер Баварії Томас Тухель хоче спочатку зрозуміти можливості вже наявних гравців, перш ніж думати про трансфери.

Спортивний директор Хасан Саліхаміджич та його колеги уважно досліджують ринок нападників, слідкуючи і за Коло-Муані окрім Кейна та Осімхена.

Якщо француз триматиме свій рівень - клуб може зробити свою пропозицію в майбутньому, але не раніше літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед планує викласти солідну суму на Коло-Муані.

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