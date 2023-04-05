Челсі може повернути Лемпарда

Джерело - tribuna.com.
Челсі розглядає можливість призначити Френка Лемпарда виконувачем обов'язків головного тренера першої команди до кінця сезону.
Про це повідомляє The Times.
Наразі лондонський клуб паралельно буде вести переговори з кандидатами на посаду головного тренера - Луїсом Енріке та Юліаном Нагельсманном.
Френк Лемпард тренував команду з 2019 по 2021 рік. Останнім місцем його роботи був Евертон.
Раніше Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В. о. головного тренера став Бруно Сальтор.