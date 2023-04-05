Челсі може повернути Лемпарда

Лемпард може очолити Челсі до кінця сезону

Челсі розглядає можливість призначити Френка Лемпарда виконувачем обов'язків головного тренера першої команди до кінця сезону.

Про це повідомляє The Times.

Наразі лондонський клуб паралельно буде вести переговори з кандидатами на посаду головного тренера - Луїсом Енріке та Юліаном Нагельсманном.

Френк Лемпард тренував команду з 2019 по 2021 рік. Останнім місцем його роботи був Евертон.

Раніше Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В. о. головного тренера став Бруно Сальтор.