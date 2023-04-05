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Челсі може повернути Лемпарда

Лемпард може очолити Челсі до кінця сезону
Сьогодні 15:43 256 0
Челсі може повернути Лемпарда
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лемпард, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі розглядає можливість призначити Френка Лемпарда виконувачем обов'язків головного тренера першої команди до кінця сезону.

Про це повідомляє The Times.

Наразі лондонський клуб паралельно буде вести переговори з кандидатами на посаду головного тренера - Луїсом Енріке та Юліаном Нагельсманном.

Френк Лемпард тренував команду з 2019 по 2021 рік. Останнім місцем його роботи був Евертон.

Раніше Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В. о. головного тренера став Бруно Сальтор.

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