Енріке прибув у Лондон на переговори з Челсі

Енріке проведе переговори з Челсі

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Барселони Луїс Енріке прибув у Лондон для переговорів з Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Енріке прибув до Лондона у компанії свого друга, футбольного агента і колишнього футболіста Івана де ла Пеньї, який братиме участь у переговорах.

Іспанський фахівець зацікавлений у роботі з Челсі. Водночас лондонський клуб продовжує переговори й з Юліаном Нагельсманном, який залишається основним кандидатом.

Раніше Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В. о. головного тренера став Бруно Сальтор.