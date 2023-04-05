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Енріке прибув у Лондон на переговори з Челсі

Енріке проведе переговори з Челсі
Сьогодні 13:40 320 0
Енріке прибув у Лондон на переговори з Челсі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Барселони Луїс Енріке прибув у Лондон для переговорів з Челсі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Енріке прибув до Лондона у компанії свого друга, футбольного агента і колишнього футболіста Івана де ла Пеньї, який братиме участь у переговорах.

Іспанський фахівець зацікавлений у роботі з Челсі. Водночас лондонський клуб продовжує переговори й з Юліаном Нагельсманном, який залишається основним кандидатом.

Раніше Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В. о. головного тренера став Бруно Сальтор.

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