Енріке прибув у Лондон на переговори з Челсі

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Барселони Луїс Енріке прибув у Лондон для переговорів з Челсі.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Енріке прибув до Лондона у компанії свого друга, футбольного агента і колишнього футболіста Івана де ла Пеньї, який братиме участь у переговорах.
Іспанський фахівець зацікавлений у роботі з Челсі. Водночас лондонський клуб продовжує переговори й з Юліаном Нагельсманном, який залишається основним кандидатом.
Раніше Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера. В. о. головного тренера став Бруно Сальтор.