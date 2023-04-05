Україна залишається у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030

Україна залишається у спільній заявці на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу разом із трьома іншими країнами - Іспанією, Португалією та Марокко

Джерело - Чемпіон.

Україна залишається у спільній заявці з Іспанією, Португалією та Марокко на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу.

Про це на Конгресі УЕФА у Лісабоні повідомив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

"У нас є амбіція - разом з Іспанією, Марокко та Україною - організувати чемпіонат світу-2030 спільною заявкою, поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який об'єднує спорт та найкращі цінності двох континентів: Європи та Африки", - зауважив Кошта.

Нагадаємо, у жовтні Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030.

Раніше повідомлялося, що Іспанія підтвердила спільну заявку з Португалією та Марокко на проведення ЧС-2030.