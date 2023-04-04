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Мессі близький до відходу з ПСЖ

Мессі влітку може змінити клуб
Сьогодні 13:13 247 0
Мессі близький до відходу з ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Форвард Ліонель Мессі близький до того, щоб залишити ПСЖ влітку.

Про це повідомляє Canal+ з посиланням на L’Equipe.

Переговори між 35-річним Мессі та ПСЖ щодо нового контракту тривають, але шансів на їхнє успішне завершення все менше, оскільки ПСЖ потрібно зменшувати витратну частину бюджету, а аргентинець не погоджується на зниження зарплатні.

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Ймовірним місцем продовження кар’єри Мессі називають Барселону, проте офіційних пропозицій не було.

У поточному сезоні Мессі зіграв 33 матчі, забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.

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