Мессі близький до відходу з ПСЖ

Мессі влітку може змінити клуб

Форвард Ліонель Мессі близький до того, щоб залишити ПСЖ влітку.

Про це повідомляє Canal+ з посиланням на L’Equipe.

Переговори між 35-річним Мессі та ПСЖ щодо нового контракту тривають, але шансів на їхнє успішне завершення все менше, оскільки ПСЖ потрібно зменшувати витратну частину бюджету, а аргентинець не погоджується на зниження зарплатні.

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Ймовірним місцем продовження кар’єри Мессі називають Барселону, проте офіційних пропозицій не було.

У поточному сезоні Мессі зіграв 33 матчі, забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.