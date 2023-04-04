Мессі близький до відходу з ПСЖ

Джерело - tribuna.com.
Форвард Ліонель Мессі близький до того, щоб залишити ПСЖ влітку.
Про це повідомляє Canal+ з посиланням на L’Equipe.
Переговори між 35-річним Мессі та ПСЖ щодо нового контракту тривають, але шансів на їхнє успішне завершення все менше, оскільки ПСЖ потрібно зменшувати витратну частину бюджету, а аргентинець не погоджується на зниження зарплатні.
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Ймовірним місцем продовження кар’єри Мессі називають Барселону, проте офіційних пропозицій не було.
У поточному сезоні Мессі зіграв 33 матчі, забив 18 голів та зробив 17 результативних передач.