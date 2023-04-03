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Поттер відмовився очолювати Лестер

Англієць хоче взяти паузу після роботи в Челсі
Сьогодні 20:01 292 0
Поттер відмовився очолювати Лестер
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - Чемпіон.

Грем Поттер, якого звільнили з Челсі, відмовився очолювати Лестер

Про це повідомляє TalkSport.

Англійський фахівець хоче взяти паузу після періоду роботи в лондонській команді.

Лестер припинив співпрацю з Бренданом Роджерсом.

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