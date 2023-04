Грем Поттер, якого звільнили з Челсі, відмовився очолювати Лестер.

Про це повідомляє TalkSport.

Англійський фахівець хоче взяти паузу після періоду роботи в лондонській команді.

BREAKING: Graham Potter has rejected an approach from Leicester.



Potter is set to take a break after being fired by Chelsea.



- talkSPORT sources understand



