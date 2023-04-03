Джерело - Чемпіон.
Грем Поттер, якого звільнили з Челсі, відмовився очолювати Лестер.
Про це повідомляє TalkSport.
Англійський фахівець хоче взяти паузу після періоду роботи в лондонській команді.
BREAKING: Graham Potter has rejected an approach from Leicester.— talkSPORT (@talkSPORT) April 3, 2023
Potter is set to take a break after being fired by Chelsea.
- talkSPORT sources understand
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Лестер припинив співпрацю з Бренданом Роджерсом.