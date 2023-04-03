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Челсі не буде виплачувати Поттеру 50 млн фунтів за розірвання контракту

Грем Поттер покинув Челсі
Сьогодні 10:44 187 0
Челсі не буде виплачувати Поттеру 50 млн фунтів за розірвання контракту
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - tribuna.com.

Челсі не буде виплачувати колишньому головному тренеру Грему Поттеру повну суму компенсації за розірвання контракту.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерела, клуб мав би виплатити тренеру 50 мільйонів фунтів за контрактом, який був розрахований до літа 2027 року. Видання не повідомляє, на яких саме умовах сторони домовились про припинення співпраці.

47-річний Грем Поттер очолив Челсі 8 вересня 2022 року після звільнення Томаса Тухеля. До цього він тренував Брайтон. При ньому команда дійшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з Реалом.

У чемпіонаті Англії Челсі посідає 11-те місце - 38 очок у 28 матчах.

Нагадаємо, що вчора Челсі програв команді Астон Вілла (0:2) у матчі 29-го туру АПЛ.

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