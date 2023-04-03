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Челсі визначився з кандидатами на посаду тренера

Клуб розглядає двох кандидатів
Сьогодні 11:43 180 0
Челсі визначився з кандидатами на посаду тренера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Почеттіно, #Челсі, #Роберто Де Дзербі

Джерело - isport.ua.

Челсі розглядає двох кандидатів на посаду головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Мігель Ділейні.

Клуб може очолити колишній тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.

Також лондонський клуб розглядає кандидатуру головного тренера Брайтона Роберто Де Дзербі. Найближчим часом керівництво "синіх" зробить вибір на користь одного зі спеціалістів.

Зазначимо, кандидатура аргентинця буде кращою для Челсі, адже за його контракт з іншим клубом не доведеться активувати опцію викупу, як у ситуації з італійцем.

Нагадаємо, вчора лондонці звільнили Грема Поттера. 

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