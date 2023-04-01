Вірт пояснив поразку від Кривбасу

Кривбас покарав гравців Вереса за їх помилки у захисті.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Позиційні атаки – не наша сильна сторона. Майже всі футболісти Кривбаса намагалися грати щільно біля свого штрафного майданчика. Таку масовану оборону дуже важко долати. Потрібно було більше працювати флангами, а ми чомусь грали здебільшого через центр. Як я не підказував грати більше флангами – діяли неправильно. Хотілося більше креативу, натомість гра в нашому виконанні була здебільшого прямолінійною.

Валерій Кучеров сьогодні вийшов на гру, можна сказати, на уколах. Відчуваємо кадрові проблеми. Не маємо великого вибору виконавців. До того ж, є футболісти, які виходять і привозять собі два голи.

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Коротка лава, посилити гру ніким. Якщо випадають два-три футболісти – це проблема. Денис Балан не зміг нам допомогти сьогодні, Геннадій Пасіч вимушено грав на позиції правого захисника. Дуже хочеться, щоб до наступної гри всі футболісти були в строю.

При всій повазі до суперника – ми не мали програвати. Але друга серйозна атака Кривбаса – і нас одразу карають. Хоча ми на розборі наголошували, що саме цю зону треба особливо контролювати. Грати по гравцях суперника. І другий гол – пропустили так само. Суперники дуже швидко нас карають за такі помилки.

Виходили на гру з величезним бажанням. Але бажання і майстерність – це різні речі.

Є непогана гра, але нема результату. Хотілося б, щоб футболісти несли відповідальність за гру. Вони – переді мною, а я вже – відповідаю перед президентом. Зараз серйозно будемо розмовляти. Бо футболісти чомусь не ті, які були торік. Мабуть, це і моя відповідальність. Бо було більше пряника, ніж батога. Зараз перейдемо до батога. Бо є футболісти, які не допрацьовують. Мене це не влаштовує. Але на жаль, зараз вже нікого не можемо дозаявити. Дограватимемо цими футболістами", - відзначив Вірт.