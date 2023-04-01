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Кривбас у меншості здолав Верес у 19 турі УПЛ

Гості грали у меншості з 60-ї хвилини
Сьогодні 15:56 142 0
Кривбас у меншості здолав Верес у 19 турі УПЛ
#Верес, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Вересом у межах 19-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:2. Гості грали у меншості з 60-ї хвилини через вилучення Устименка.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 1 квітня

Верес - Кривбас 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Приходько, 1:1 - 82 Блізніченко (пен), 1:2 - 83 Понєдєльнік

Склади команд:

Верес: Когут, Г.Пасіч, Курко, Вовченко, Гагун, Кльоц, Кучеров (Лебеденко 43), Дахновський (Блізніченко 65), С. Шарай (Шестаков 77), В. Шарай, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Хондак, Квасний, Шух, Поворознюк, Коркодим, Савчук, Протасевич, Вадовський.

Кривбас: Кліщук, Якімець, Бескоровайний, Дібанго, Рябов, Банада, Приходько (Луньов 76), Хомченовський, Микитишин (Понєдєльнік 70), Задерака (Стецьков 90+1), Устименко.

Запасні: Хома, Опанасенко, Семотюк, Кораблін, Карпусь.

Жовті картки: Задерака 25, Дахновський 41, Пасіч Г. 55, Устименко 58, Устименко 60, Шарай В. 62, Шарай С. 76

Червона картка: Устименко 60 (друга жовта)

Напередодні Металіст та Колос не визначили сильнішого.

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